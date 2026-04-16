Φλορεντίνο Πέρεθ: Ξέσπασε μετά τον αποκλεισμό της Ρεάλ 

Έντονη ήταν η αντίδραση του Φλορεντίνο Πέρεθ μετά τον αποκλεισμό της Ρεάλ Μαδρίτης από την Μπάγερν Μονάχου στα προημιτελικά του UEFA Champions League. Η ήττα με 4-3 στο Μόναχο (συνολικό σκορ 6-4) προκάλεσε έντονη δυσαρέσκεια στη διοίκηση των «μερένγκες».

Σε μια ασυνήθιστη κίνηση, ο ισχυρός άνδρας της ομάδας κατέβηκε στα αποδυτήρια της Allianz Arena και εξέφρασε με αυστηρό τόνο την απογοήτευσή του προς τους παίκτες.

Η φετινή σεζόν εξελίσσεται απογοητευτικά για τη «βασίλισσα», καθώς έχει ήδη χάσει το Σούπερ Καπ και το Κύπελλο Ισπανίας, ενώ στη La Liga βρίσκεται αρκετά πίσω από την Μπαρτσελόνα, με επτά αγωνιστικές να απομένουν.

Σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα, ο Πέρεθ χαρακτήρισε τη χρονιά αποτυχημένη και ζήτησε από την ομάδα να ολοκληρώσει το πρωτάθλημα με αξιοπρέπεια, δείχνοντας τουλάχιστον καλύτερο πρόσωπο στο φινάλε.