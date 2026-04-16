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Έξαλλος με τους παίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης ο Πέρεθ: «Η χρονιά είναι εντελώς απογοητευτική»

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
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Παράπονα για τον αποκλεισμό της Ρεάλ Μαδρίτης από την συνέχεια του Champions League είχε ο Φλορεντίνο Πέρεθ.

Ο ισχυρός άνδρας των Μαδριλένων τα... έχωσε στους ποδοσφαιριστές του μετά την χθεσινή (15/4) από την Μπάγερν Μονάχου, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως η χρονιά είναι απογοητευτική.

Ο μόνος που φαίνεται πως διασώθηκε από την έντονη κριτική ήταν ο Άρντα Γκιουλέρ, καθώς ο Πέρεθ του είπε: «Φύγε από εδώ, μην είσαι εδώ για αυτό που θα συμβεί».

Σύμφωνα με τα ισπανικά ΜΜΕ, ανέφερε στην υπόλοιπη ομάδα: 

«Σας ευχαριστώ για την προσπάθεια σήμερα, αλλά η χρονιά είναι εντελώς απογοητευτική.

Το να παίζεις για τη Ρεάλ Μαδρίτης είναι προνόμιο, με πολλές υποχρεώσεις. Πολλοί από εσάς δεν τις έχετε εκπληρώσει.

Τουλάχιστον τελειώστε το πρωτάθλημα με αξιοπρέπεια».

Έξαλλος με τους παίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης ο Πέρεθ: «Η χρονιά είναι εντελώς απογοητευτική»