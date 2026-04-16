Ολυμπιακός: Σχήμα με έναν φορ και αλλαγές στα εξτρέμ για τη Λεωφόρο

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θέλει να αλλάξει πράγματα στον Ολυμπιακό, για να έρθει η νίκη κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Στα τελικά πλάνα του για το ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο καταλήγει ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ψάχνοντας τον τρόπο για να πάρει το «διπλό». Ο Βάσκος τεχνικός προσανατολίζεται να επιστρέψει τη διάταξη στο 4-2-3-1, με μοναδικό προωθημένο τον Ελ Κααμπί, σε μία προσπάθεια να γίνει πιο δημιουργική η ομάδα του.

Οι σκέψεις του για τα «φτερά» είναι πολλές και αναμένονται αλλαγές. Δεν αποκλείεται από δεξιά να προτιμηθεί το δίδυμο Κοστίνια, Ροντινέι, ενώ πιθανότητες έχει να ξεκινήσει βασικός ο Αντρέ Λουίς, αν και του λείπει ο αγωνιστικός ρυθμός. Κάτι τέτοιο θα αφήσει στον πάγκο τον Ποντένσε, ο οποίος δεν βρίσκεται και στην καλύτερη κατάσταση.

Οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν στην τελευταία προπόνηση το Σάββατο, με τον Μεντιλίμπαρ πάντως να μην ανοίγει τα χαρτιά του.