ΑΕΛ Novibet: Συνάντηση συσπείρωσης παικτών με οπαδούς για την παραμονή

Το βράδυ της Τρίτης αντιπροσωπεία παικτών και οπαδών συναντήθηκαν σε κλίμα ενότητας.

Δεν ξεκίνησε καλά η ΑΕΛ Novibet στα play out και χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια για να κερδίσει την παραμονή της. Για να γίνει αυτό πρέπει να είναι ενωμένη και στο πλαίσιο αυτό το βράδυ της Τρίτης υπήρξε συνάντηση αντιπροσωπείας παικτών με τους οπαδούς.

Συγκεκριμένα οι Χάρης Ηλιάδης, Βασίλης Σουρλής, Γιάννης Πασάς και Ντίλαν Μπατουμπινσικά μαζί με τον Σάββα Παντελίδη και τον τεχνικό διευθυντή Θωμά Κυπαρίσση τα είπαν με αντιπροσωπεία των οργανωμένων οπαδών των «βυσσινί».

Οι παίκτες τόνισαν πως όλοι μαζί σαν μια γροθιά θα παλέψουν για την παραμονή και ζήτησαν από τον κόσμο να συνεχίσει να είναι δίπλα τους. Εξάλλου, οι οπαδοί θα βρεθούν και στο Περιστέρι για να στηρίξουν την προσπάθεια της ομάδας.

Από εκεί και πέρα, ο Γιάνι Ατανάσοφ επέστρεψε και προπονήθηκε κανονικά, ενώ δύσκολα θα προλάβει ο Σάββας Μούργος.

