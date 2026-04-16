Σνάιντερ για Καμαβινγκά: «Οι παίκτες της Ρεάλ έπρεπε να του δείξουν την οργή τους»

Η Ρεάλ Μαδρίτης έμεινε εκτός συνέχειας από το Champions League μετά την ήττα με 4-3 από τη Μπάγερν Μονάχου, σε ένα παιχνίδι με δραματική εξέλιξη μέχρι το τέλος.

Καθοριστική στιγμή του αγώνα ήταν η αποβολή του Εντουαρντό Καμαβινγκά στο 86ο λεπτό. Ο Γάλλος μέσος δέχθηκε δεύτερη κίτρινη κάρτα, όταν παρεμπόδισε αντίπαλο χωρίς λόγο, αφήνοντας την ομάδα του με δέκα παίκτες στα τελευταία κρίσιμα λεπτά.

Η ενέργεια αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με τον παλαίμαχο άσο της Ρεάλ, Γουέσλι Σνάιντερ, να τοποθετείται με ιδιαίτερα σκληρά λόγια στην ολλανδική τηλεόραση.

Ο ίδιος χαρακτήρισε την κίνηση του Καμαβινγκά «ανόητη», εκφράζοντας την άποψη ότι οι συμπαίκτες του θα έπρεπε να είναι εξοργισμένοι με τη συμπεριφορά του μετά τη λήξη του αγώνα.

«Ο Καμαβινγκά είναι ΗΛΙΘΙΟΣ.Ξέρεις τι έπρεπε να κάνουν οι παίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης μετά τη λήξη του αγώνα; Να τρέξουν στα αποδυτήρια και να δείξουν την οργή τους στον Καμαβινγκά για αυτό»