Χωρίς τον Κομπανί στο Παρίσι η Μπάγερν στον πρώτο ημιτελικό

Οι Βαυαροί θα έχουν μια σημαντική απουσία στο πρώτο παιχνίδι που θα διεξαχθεί στη Γαλλία. Ο Βενσάν Κομπανί, δεν θα είναι στον πάγκο, καθώς είναι τιμωρημένος.
Ο Βέλγος τεχνικός είδεκίτρινη κάρτα στη ρεβάνς με τη Ρεάλ, έπειτα από έντονες διαμαρτυρίες για μία αμφισβητούμενη φάση με τον Αντόνιο Ρούντιγκερ στο γκολ που έφερε το 3-2. Αυτή ήταν η τρίτη του κάρτα στη φετινή διοργάνωση, καθώς είχαν προηγηθεί εκείνες στους αγώνες με Άρσεναλ και Αϊντχόφεν.
Έτσι, η Μπάγερν θα παραταχθεί στον πρώτο ημιτελικό χωρίς τον προπονητή της στον πάγκο, σε ένα κρίσιμο παιχνίδι για την πορεία της προς τον τελικό.