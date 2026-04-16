Χωρίς τον Κομπανί στο Παρίσι η Μπάγερν στον πρώτο ημιτελικό

Η Μπάγερν Μονάχου κατάφερε μια σπουδαία ανατροπή απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, επικρατώντας με 4-3 και πήρε την πρόκριση στα ημιτελικά του Champions League, όπου θα βρει απέναντί της την Παρί Σεν Ζερμέν.

Οι Βαυαροί θα έχουν μια σημαντική απουσία στο πρώτο παιχνίδι που θα διεξαχθεί στη Γαλλία. Ο Βενσάν Κομπανί, δεν θα είναι στον πάγκο, καθώς είναι τιμωρημένος.

Ο Βέλγος τεχνικός είδεκίτρινη κάρτα στη ρεβάνς με τη Ρεάλ, έπειτα από έντονες διαμαρτυρίες για μία αμφισβητούμενη φάση με τον Αντόνιο Ρούντιγκερ στο γκολ που έφερε το 3-2. Αυτή ήταν η τρίτη του κάρτα στη φετινή διοργάνωση, καθώς είχαν προηγηθεί εκείνες στους αγώνες με Άρσεναλ και Αϊντχόφεν.

Έτσι, η Μπάγερν θα παραταχθεί στον πρώτο ημιτελικό χωρίς τον προπονητή της στον πάγκο, σε ένα κρίσιμο παιχνίδι για την πορεία της προς τον τελικό.