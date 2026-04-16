Αρμπελόα: «Ο διαιτητής χάλασε μια όμορφη ισοπαλία»

O Άλβαρο Αρμπελόα, μετά τον αποκλεισμό της Ρεάλ από την Μπάγερν, έκανε λόγο για την απόφαση της αποβολής του Εντουαρντό Καμαβινγκά.

Ο Ισπανός τεχνικός μίλησε μετά τον αποκλεισμό από την Μπάγερν στη συνέντευξη Τύπου, αναλύοντας τι πήγε στραβά για την ομάδα του.

Εκεί δεν δίστασε να αναφέρει ότι η αποβολή του Εντουαρντό Καμαβινγκά ήταν άδικη και ουσιαστικά έκρινε την έκβαση.

Για την ακρίβεια τόνισε

«Είναι προφανές, δεν μπορείς να αποβάλεις έναν παίκτη για κάτι τέτοιο. Ο διαιτητής δεν ήξερε καν ότι είχε κάρτα και χάλασε μια πολύ όμορφη, πολύ ισορροπημένη ισοπαλία, στο αποκορύφωμά της. Εκεί τελείωσε το παιχνίδι. Είχαμε κάποιες ευκαιρίες να σκοράρουμε, είχαμε μερικούς κουρασμένους παίκτες, αλλά επρόκειτο να κάνουμε αλλαγές λίγο πριν το γκολ. Από εκείνο το σημείο και μετά, όλα τελείωσαν».