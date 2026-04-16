Το Ιράν θα βρεθεί κανονικά στις ΗΠΑ για το Μουντιάλ

Το Ιράν θα δώσει κανονικά το «παρών» στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, βάζοντας τέλος στην αβεβαιότητα που είχε προκύψει λόγω των πολιτικών εντάσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Παρά τα αρχικά ερωτήματα για το αν η ομάδα θα μπορέσει να αγωνιστεί σε αμερικανικό έδαφος, οι συζητήσεις με τη FIFA ολοκληρώθηκαν θετικά.

Έτσι, το Ιράν θα συμμετάσχει κανονικά στη διοργάνωση, η οποία θα διεξαχθεί μεταξύ άλλων και στις ΗΠΑ.

Η ομάδα του Ιράν έχει ήδη το πρόγραμμά της για τη φάση των ομίλων. Για την ακρίβεια, θα αντιμετωπίσει τη Νέα Ζηλανδία και το Βέλγιο στο Λος Άντζελες στις 15 και 21 Ιουνίου αντίστοιχα, ενώ θα παίξει απέναντι στην Αίγυπτο στο Σιάτλ στις 26 Ιουνίου.

Με αυτή την εξέλιξη, συμπληρώθηκε και επίσημα η λίστα των 48 ομάδων που θα λάβουν μέρος στο Μουντιάλ 2026.