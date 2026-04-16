Χρόνος ανάγνωσης 1’ CHAMPIONS LEAGUE Μπύρα, πίτσα και απολαύστε τα highlights από τη ματσάρα της Μπάγερν με τη Ρεάλ (vid) 16-04-2026 00:57 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Bayern Munich Real Madrid 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Επτά γκολ, δοκάρια, διαμαρτυρίες και φινάλε με σασπένς στη νίκη - πρόκριση της Μπάγερν επί της Ρεάλ με 4-3 αν και στο 89' έχανε με 3-2 και το παιχνίδι πήγαινε στην παράταση. Απολαύστε τις φάσειις Ένα πράγμα δεν θέλει να βλέπει: Ο απαράβατος όρος της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ σε όποιον της ζητά selfie instanews.gr Σίσσυ Χρηστίδου: Αυτός είναι ο νέος, 32χρονος σύντροφός της - Επιχειρηματίας και μπασκετμπολίστας (Pics) dailymedia.gr 10 μονάδες κάτω: Το αποτέλεσμα της δημοσκόπησης που έφερε παγωμάρα στη ΝΔ instanews.gr Βρες σε ποια ομάδα ανήκει το γήπεδο: Μπορείς το 10/10 στο κουίζ αυξανόμενης δυσκολίας που ελάχιστοι το έχουν τερματίσει; menshouse.gr Η μεγαλύτερη ντροπή του τελικού του Μουντιάλ… menshouse.gr Βιλερ…μπαμ: Η… φούσκα της ομάδας της Τόνι Πάρκερ προκαλεί συναγερμό στην Ευρώπη menshouse.gr Ο Γένσεν, ο στόπερ και το 5/5 menshouse.gr Νανά Βενέτη: Το είδωλο των ’80s ποζάρει με μπικίνι και είναι σα να μην πέρασε μια μέρα (Pics) dailymedia.gr Μπύρα, πίτσα και απολαύστε τα highlights από τη ματσάρα της Μπάγερν με τη Ρεάλ (vid) SHARE