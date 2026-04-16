Μπύρα, πίτσα και απολαύστε τα highlights από τη ματσάρα της Μπάγερν με τη Ρεάλ (vid)

Επτά γκολ, δοκάρια, διαμαρτυρίες και φινάλε με σασπένς στη νίκη - πρόκριση της Μπάγερν επί της Ρεάλ με 4-3 αν και στο 89' έχανε με 3-2 και το παιχνίδι πήγαινε στην παράταση. Απολαύστε τις φάσειις