Χρόνος ανάγνωσης 1’ CHAMPIONS LEAGUE Η γκολάρα πρόκρισης για την Μπάγερν από τον Ντίας στο 89’ (vid) 15-04-2026 23:55 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Bayern Munich Real Madrid 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Ένα λεπτό πριν από το τέλος του αγώνα ο Λουίς Ντίας έξω από την περιοχή συνεργάστηκε με τον Μουσιάλα και με σουτ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 3-3 και την Μπάγερν στα ημιτελικά, μετά το 2-1 του πρώτου αγώνα. Το γκολ της Μπάγερν Ένα πράγμα δεν θέλει να βλέπει: Ο απαράβατος όρος της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ σε όποιον της ζητά selfie instanews.gr Βρες σε ποια ομάδα ανήκει το γήπεδο: Μπορείς το 10/10 στο κουίζ αυξανόμενης δυσκολίας που ελάχιστοι το έχουν τερματίσει; menshouse.gr Σίσσυ Χρηστίδου: Αυτός είναι ο νέος, 32χρονος σύντροφός της - Επιχειρηματίας και μπασκετμπολίστας (Pics) dailymedia.gr 10 μονάδες κάτω: Το αποτέλεσμα της δημοσκόπησης που έφερε παγωμάρα στη ΝΔ instanews.gr Στα 27 του στη Superleague: Έκλεισε τον παίκτη που ήταν ο Γιαμάλ πριν τον… Γιαμάλ! menshouse.gr Δεν το περίμενε κανείς: Το πρόσωπο που βάζει ο ΑΝΤ1 δίπλα στον Άκη Παυλόπουλο στο νέο «Καλημέρα Ελλάδα» dailymedia.gr Η μεγαλύτερη ντροπή του τελικού του Μουντιάλ… menshouse.gr Βιλερ…μπαμ: Η… φούσκα της ομάδας της Τόνι Πάρκερ προκαλεί συναγερμό στην Ευρώπη menshouse.gr Η γκολάρα πρόκρισης για την Μπάγερν από τον Ντίας στο 89’ (vid) SHARE