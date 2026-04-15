Η γκολάρα πρόκρισης για την Μπάγερν από τον Ντίας στο 89’ (vid)

Ένα λεπτό πριν από το τέλος του αγώνα ο Λουίς Ντίας έξω από την περιοχή συνεργάστηκε με τον Μουσιάλα και με σουτ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 3-3 και την Μπάγερν στα ημιτελικά, μετά το 2-1 του πρώτου αγώνα.

Το γκολ της Μπάγερν