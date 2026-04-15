Η Άρσεναλ έσβησε το ματς με την Σπόρτινγκ στο Emirates (0-0) και πέρασε στους «4» του Champions League όπου θα αντιμετωπίσει την Ατλέτικο.

Ο Μίκελ Αρτέτα ξέρει καλύτερα από τον καθένα ότι η ομάδα του μένει από βενζίνη στο τέλος της σεζόν και δεν είχε την παραμικρή διάθεση να ρισκάρει. Οι Gunners έπαιξαν τόσο-όσο για να μην χάσουν από την Σπόρτινγκ στο Λονδίνο και μετά το 0-0 πήραν την πρόκριση στα ημιτελικά χάρη στο 0-1 της Πορτογαλίας. Η Ατλέτικο Μαδρίτης, που έκανε το «μπαμ» με την Μπαρτσελόνα, θα είναι αντίπαλος της Άρσεναλ στα ημιτελικά.

Όποιος έχει δει το ματς, ξέρει πολύ καλά ότι στα πρώτα 45 λεπτά είχαμε μόνο μία ευκαρία. Και αυτή ήταν για την Σπόρτινγκ, η οποία λίγο έλειψε να κάνει τη ζημιά στους γηπεδούχους. Στο 43’ ο Αραούχο έβγαλε τη σέντρα από αριστερά και ο Κατάμο με πλασέ με το αριστερό έστειλε την μπάλα στο δοκάρι για να μείνει το 0-0 για το πρώτο μέρος. Το οποίο θα έμενε και για το δεύτερο, αφού είχαμε μόνο… υποψίες και ένα δοκάρι. Έζε και Μαρτινέλι δεν βρήκαν στόχο, στο 84’ ο Τροσάρ είχε δοκάρι, στο 85’ στο ματς πέρασε ο Γιώργος Βαγιαννίδης αλλά δεν πρόλαβε να βοηθήσει και στο 95’ η Σπόρτινγκ βρέθηκε εκατοστά κοντά αλλά το σουτ του Σιμόες πέρασε μόλις έξω.

Άρσεναλ (Μίκελ Αρτέτα): Ράγια, Μοσκέρα, Σαλιμπά, Γκάμπριελ, Ινκαπιέ, Θουμπιμέντι, Ράις, Μαντουέκε (63' Ντάουμαν), Έζε (79' Ζεσούς), Μαρτινέλι (79' Τροσάρ), Γιόκερες (56' Χάβερτς).

Σπόρτινγκ (Ρούι Μπόρζες): Σίλβα, Κουαρέσμα (85' Βαγιαννίδης), Ντιομαντέ, Ινάσιο, Αραούχο, Χιούλμαντ, Μορίτα (77' Σιμόες), Κατάμο (72' Κουέντα), Τρινκάο (85' Νελ), Γκονσάλβες (72' Μπραγκάνσα), Σουάρες.