Νεϊμάρ: Ένταση με οπαδό της Σάντος μετά την ισοπαλία

Στο επίκεντρο βρέθηκε ξανά ο Νεϊμάρ, αυτή τη φορά για επεισόδιο με φίλαθλο της Σάντος, μετά το ισόπαλο αποτέλεσμα της ομάδας του με την Ρεκολέτα.

Μετά τη λήξη του αγώνα, η δυσαρέσκεια από την εξέδρα ήταν μεγάλη, με έναν οπαδό να εκφράζει την απογοήτευσή του προς τον Βραζιλιάνο σταρ. Ο ίδιος αντέδρασε, πλησιάζοντας προς τις κερκίδες και δείχνοντας το σήμα της ομάδας, θέλοντας να τονίσει την αφοσίωση του προς τον σύλλογο.

Η κατάσταση όμως δεν εκτονώθηκε, αφού ο διάλογος ξέφυγε με προσβλητικές εκφράσεις. Ο φίλαθλος φέρεται να σχολίασε αρνητικά τη φυσική κατάσταση του παίκτη, ενώ ο Νεϊμάρ απάντησε απαιτώντας σεβασμό.

Αργότερα, όταν τα πνεύματα ηρέμησαν, ο έμπειρος άσος ξεκαθάρισε πως δέχεται την κριτική για την απόδοση της ομάδας, αλλά δεν πρόκειται να ανεχτεί προσωπικές επιθέσεις, υπογραμμίζοντας τη δέσμευσή του να δίνει πάντα τον καλύτερό του εαυτό στο γήπεδο.