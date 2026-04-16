Ρεάλ Μαδρίτης: Ιστορική ενδεκάδα χωρίς Ισπανό παίκτη στο Champions League

Μια πρωτόγνωρη σελίδα γράφτηκε στην ιστορία της Ρεάλ Μαδρίτης, αφού για πρώτη φορά σε αγώνα του Champions League παρατάχθηκε χωρίς ούτε έναν Ισπανό ποδοσφαιριστή στην αρχική της ενδεκάδα.

Στη ρεβάνς των προημιτελικών απέναντι στην Μπάγερν Μονάχου, ο Άλβαρο Αρμπελόα επέλεξε ένα σχήμα μόνο με ξένους παίκτες, κάτι που δεν έχει συμβεί ποτέ ξανά στην πορεία της ομάδας στη διοργάνωση.

Η «Βασίλισσα» του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, με τις 15 κατακτήσεις, είχε παραδοσιακά ως βασικό κορμό Ισπανούς ποδοσφαιριστές, οι οποίοι διαχρονικά ήταν σημείο αναφοράς για τις επιτυχίες της.

Όμως, σε αυτό το παιχνίδι, η ομάδα διεκδίκησε την πρόκριση στα ημιτελικά με μια εντελώς διαφορετική φιλοσοφία, αφήνοντας εκτός ενδεκάδας κάθε εγχώριο στοιχείο και δημιουργώντας ένα ιστορικό προηγούμενο για τον σύλλογο.