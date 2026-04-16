Ρεάλ Μαδρίτης: Ιστορική ενδεκάδα χωρίς Ισπανό παίκτη στο Champions League

Στη ρεβάνς των προημιτελικών απέναντι στην Μπάγερν Μονάχου, ο Άλβαρο Αρμπελόα επέλεξε ένα σχήμα μόνο με ξένους παίκτες, κάτι που δεν έχει συμβεί ποτέ ξανά στην πορεία της ομάδας στη διοργάνωση.
Η «Βασίλισσα» του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, με τις 15 κατακτήσεις, είχε παραδοσιακά ως βασικό κορμό Ισπανούς ποδοσφαιριστές, οι οποίοι διαχρονικά ήταν σημείο αναφοράς για τις επιτυχίες της.
Όμως, σε αυτό το παιχνίδι, η ομάδα διεκδίκησε την πρόκριση στα ημιτελικά με μια εντελώς διαφορετική φιλοσοφία, αφήνοντας εκτός ενδεκάδας κάθε εγχώριο στοιχείο και δημιουργώντας ένα ιστορικό προηγούμενο για τον σύλλογο.