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Ευκαιρία για την Άρσεναλ με τον Μαντουέκε (vid)

Ποδόσφαιρο
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Στο 57' ο Μαντουέκε μέσα στην περιοχή και αριστερά έπιασε το σουτ αλλά η μπάλα κατέληξε στην εξωτερική πλευρά των διχτύων.

Η ευκαιρία της Άρσεναλ

Ευκαιρία για την Άρσεναλ με τον Μαντουέκε (vid)