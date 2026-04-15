Απίστευτο «στοπ» του Νόιερ στον Εμπαπέ (vid)

Στο 55’ διαγώνιο σουτ του ξεχασμένου μέσα στην περιοχή και αριστερά Εμπαπέ, έπειτα από μπαλιά του Μπέλιγχαμ, απέκρουσε με εντυπωσιακό τρόπο ο Νόιερ.

Η ευκαιρία της Ρεάλ