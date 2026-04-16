Σιμεόνε για Γιαμάλ:«Ο Τύπος θέλει να φοβάμαι έναν έφηβο που ντριμπλάρει»

Μετά την πρόκριση της Ατλέτικο Μαδρίτης επί της Μπαρτσελόνα στα ημιτελικά, ο Ντιέγκο Σιμεόνε προχώρησε σε δηλώσεις που προκάλεσαν συζητήσεις, απαντώντας ουσιαστικά στον ντόρο γύρω από τον νεαρό Λαμίν Γιαμάλ.

Ο Αργεντινός τεχνικός υποστήριξε πως, παρά το ταλέντο του 18χρονου εξτρέμ της Μπαρτσελόνα, η δημόσια εικόνα που δημιουργείται γύρω του είναι υπερβολική.

Όπως ανέφερε, δεν θεωρεί ότι μπορεί να συγκριθεί η πίεση που ασκείται σε έναν τόσο νέο ποδοσφαιριστή με αυτή που έχουν αντιμετωπίσει κορυφαίοι παίκτες του παρελθόντος.

Χαρακτηριστικά, ο Σιμεόνε τόνισε:

«Ο πραγματικός φόβος ήταν ο Κριστιάνο Ρονάλντο», αναφερόμενος στις αναμετρήσεις που είχε απέναντί του σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Ακόμη, πρόσθεσε πως δεν θεωρεί σωστό να παρουσιάζεται ένας έφηβος ως «φόβητρο» για μια ομάδα επιπέδου Champions League.

«Ο Τύπος θέλει να φοβάμαι έναν έφηβο μόνο και μόνο επειδή ντριμπλάρει», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι η πραγματική εμπειρία πίεσης σε αυτό το επίπεδο είναι εντελώς διαφορετική.

Ο Σιμεόνε αναγνώρισε πάντως την ποιότητα του Γιαμάλ, λέγοντας ότι έκανε ένα πολύ καλό παιχνίδι και διαθέτει μεγάλο ταλέντο, ωστόσο επέμεινε ότι η Μπαρτσελόνα αποκλείστηκε και η δική του ομάδα προκρίθηκε δίκαια.