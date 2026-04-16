Κίνδυνος βαριάς τιμωρίας για τον Ραφίνια από την UEFA

Ο Ραφίνια είναι αντιμέτωπος με πιθανή βαριά τιμωρία από την UEFA, μετά τις δηλώσεις του για τη διαιτησία στον αποκλεισμό της Μπαρτσελόνα από το Champions League.

Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ, ο οποίος δεν έπαιξε στα συγκεκριμένα παιχνίδια λόγω τραυματισμού, κατηγόρησε ευθέως τη διαιτησία, κάνοντας λόγο για «άδικη» εξέλιξη και για αποφάσεις που, όπως είπε, επηρέασαν το αποτέλεσμα υπέρ της Ατλέτικο Μαδρίτης.

Οι κανονισμοί της UEFA προβλέπουν αυστηρές ποινές σε τέτοιες περιπτώσεις, με τον Ραφίνια να κινδυνεύει ακόμη και με αποκλεισμό έως τριών αγωνιστικών. Σε αντίστοιχες υποθέσεις στο παρελθόν, παίκτες έχουν τιμωρηθεί για παρόμοια σχόλια, γεγονός που αυξάνει την πιθανότητα επιβολής ποινής.

Εφόσον επιβεβαιωθεί η τιμωρία, αυτή θα μεταφερθεί στη νέα σεζόν και για την ακρίβεια στη φάση των ομίλων/League Phase της διοργάνωσης.