Οδεύει προς αποχώρηση από τη Μοντερέι ο Μαρσιάλ

Ο Αντονί Μαρσιάλ δύσκολα θα συνεχίσει την καριέρα του στη Μοντερέι, αφού όλα δείχνουν πως οι δύο πλευρές οδηγούνται σε οριστικό «διαζύγιο».

Ο Γάλλος επιθετικός, που αποκτήθηκε το περασμένο καλοκαίρι από την ΑΕΚ, δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στις προσδοκίες.

Η παρουσία του στο μεξικανικό πρωτάθλημα είναι απογοητευτική, αφού σε 20 εμφανίσεις έχει σημειώσει μόλις ένα γκολ και έχει μοιράσει τρεις ασίστ. Τα νούμερα αυτά, σε συνδυασμό με αναφορές για πειθαρχικά ζητήματα, επιβάρυναν ακόμη περισσότερο τη θέση του στην ομάδα.

Ως αποτέλεσμα, ο Μαρσιάλ έχει τεθεί εκτός πλάνων, με την ομάδα να τον αφήνει εκτός δραστηριοτήτων και να προπονείται ατομικά. Το κλίμα θεωρείται μη αναστρέψιμο, με τη διοίκηση να αναζητά ήδη τρόπο αποδέσμευσής του.

Την ίδια στιγμή, ενδιαφέρον φέρεται να υπάρχει από συλλόγους του MLS, γεγονός που διευκολύνει την προοπτική μετακίνησής του.

Έτσι, εκτός απροόπτου, το καλοκαίρι θα σημάνει το τέλος της σύντομης παρουσίας του στη Μοντερέι, με τον ίδιο να αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.