«Ματσάρα» στο Μόναχο - Εμπαπε και 3-2 η Ρεάλ (vid)

Στο 42’ ατομική προσπάθεια του Βινίσιους από αριστερά, την κατάλληλη στιγμή έκοψε στον Εμπαπέ που έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 2-3.

Το τρίτο γκολ της Ρεάλ