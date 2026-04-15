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Χρόνος ανάγνωσης 1’

«Ματσάρα» στο Μόναχο - Εμπαπε και 3-2 η Ρεάλ (vid)

Ποδόσφαιρο
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Στο 42’ ατομική προσπάθεια του Βινίσιους από αριστερά, την κατάλληλη στιγμή έκοψε στον Εμπαπέ που έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 2-3.

Το τρίτο γκολ της Ρεάλ

«Ματσάρα» στο Μόναχο - Εμπαπε και 3-2 η Ρεάλ (vid)