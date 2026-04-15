«Μαγική» κάθετη του Ουπαμεκανό, ισοφάρισε σε 2-2 ο Κέιν (vid)

Στο 38’ η Μπάγερν ισοφάρισε σε 2-2 και πήρε προβάδισμα πρόκρισης. «Μαγική» κάθετη πάσα του Ουπαμεκανό, ο Κέιν με πλασέ δεν αστόχησε.

Το γκολ της Μπάγερν