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«Μαγική» κάθετη του Ουπαμεκανό, ισοφάρισε σε 2-2 ο Κέιν (vid)

Ποδόσφαιρο
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Στο 38’ η Μπάγερν ισοφάρισε σε 2-2 και πήρε προβάδισμα πρόκρισης. «Μαγική» κάθετη πάσα του Ουπαμεκανό, ο Κέιν με πλασέ δεν αστόχησε.

Το γκολ της Μπάγερν

«Μαγική» κάθετη του Ουπαμεκανό, ισοφάρισε σε 2-2 ο Κέιν (vid)