Φάουλ… ποίημα του Γκιουλέρ - Ξανά προβάδισμα η Ρεάλ (pic&vid)

Στο 29’ με φάουλ δεξιά έξω από την περιοχή, ο Γκιουλέρ έστειλε τη μπάλα στο αριοστερό «παραθυράκι» του Νόιερ. Δεύτερο γκολ για τον Τούρκο στο παιχνίδι και στο Champions League συνολικά.

Το 2-1 της Ρεάλ