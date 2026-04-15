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Φάουλ… ποίημα του Γκιουλέρ - Ξανά προβάδισμα η Ρεάλ (pic&vid)

Ποδόσφαιρο
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Στο 29’ με φάουλ δεξιά έξω από την περιοχή, ο Γκιουλέρ έστειλε τη μπάλα στο αριοστερό «παραθυράκι» του Νόιερ. Δεύτερο γκολ για τον Τούρκο στο παιχνίδι και στο Champions League συνολικά.

Το 2-1 της Ρεάλ

Φάουλ… ποίημα του Γκιουλέρ - Ξανά προβάδισμα η Ρεάλ (pic&vid)