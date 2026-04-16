Επιστροφή Λυκογιάννη ενόψει Άστον Βίλα

Ευχάριστες εξελίξεις για τη Μπολόνια, καθώς ο Χαράλαμπος Λυκογιάννης επιστρέφει στην αγωνιστική δράση μετά από απουσία περίπου δύο μηνών.

Ο Έλληνας αριστερός μπακ μπήκε στην αποστολή για τον εκτός έδρας αγώνα απέναντι στην Άστον Βίλα, στο πλαίσιο των προημιτελικών του Europa League.

Η ομάδα του Βιντσέντσο Ιταλιάνο καλείται να ανατρέψει το εις βάρος της 3-1 από το πρώτο παιχνίδι, με την επιστροφή του 32χρονου αμυντικού να δίνει επιπλέον λύσεις.

Ο Λυκογιάννης είχε μείνει εκτός δράσης από τις αρχές Φεβρουαρίου λόγω σοβαρής τενοντοπάθειας, όμως πλέον είναι ξανά διαθέσιμος.

Τη φετινή σεζόν έχει καταγράψει 18 εμφανίσεις και μία ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις, συμβάλλοντας σημαντικά στην πορεία της ομάδας του.