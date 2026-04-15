Χρόνος ανάγνωσης 1’ CHAMPIONS LEAGUE «Δώρο» του Νόιερ, γκολ η Ρεάλ στα 35 δευτερόλεπτα!!! (vid) 15-04-2026 22:10 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Bayern Munich Real Madrid 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Απίστευτη γκάφα του Νόιερ που στην προσπάθεια του να διώξει έστειλε τη μπάλα πάνω στον Γκιουλέρ και αυτός με σουτ έξω από την περιοχή άνοιξε το σκορ για τη Ρεάλ. Η Ρεάλ ισοφάρισε το τελικό σκορ σε 2-2. Το γκολ της Ρεάλ Δεν το περίμενε κανείς: Το πρόσωπο που βάζει ο ΑΝΤ1 δίπλα στον Άκη Παυλόπουλο στο νέο «Καλημέρα Ελλάδα» dailymedia.gr 10 μονάδες κάτω: Το αποτέλεσμα της δημοσκόπησης που έφερε παγωμάρα στη ΝΔ instanews.gr Η μεγαλύτερη ντροπή του τελικού του Μουντιάλ… menshouse.gr Αγγελική Ηλιάδη: Η αφοπλιστική της απάντηση για τα ερωτικά βίντεο που έχει γυρίσει (Vid) dailymedia.gr Βρες σε ποια ομάδα ανήκει το γήπεδο: Μπορείς το 10/10 στο κουίζ αυξανόμενης δυσκολίας που ελάχιστοι το έχουν τερματίσει; menshouse.gr Εις το όνομα του Φρανσίσκο menshouse.gr Στα 27 του στη Superleague: Έκλεισε τον παίκτη που ήταν ο Γιαμάλ πριν τον… Γιαμάλ! menshouse.gr Ένα πράγμα δεν θέλει να βλέπει: Ο απαράβατος όρος της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ σε όποιον της ζητά selfie instanews.gr «Δώρο» του Νόιερ, γκολ η Ρεάλ στα 35 δευτερόλεπτα!!! (vid) SHARE