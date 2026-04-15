«Δώρο» του Νόιερ, γκολ η Ρεάλ στα 35 δευτερόλεπτα!!! (vid)

Απίστευτη γκάφα του Νόιερ που στην προσπάθεια του να διώξει έστειλε τη μπάλα πάνω στον Γκιουλέρ και αυτός με σουτ έξω από την περιοχή άνοιξε το σκορ για τη Ρεάλ. Η Ρεάλ ισοφάρισε το τελικό σκορ σε 2-2.

Το γκολ της Ρεάλ