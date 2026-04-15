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«Δώρο» του Νόιερ, γκολ η Ρεάλ στα 35 δευτερόλεπτα!!! (vid)

Ποδόσφαιρο
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Απίστευτη γκάφα του Νόιερ που στην προσπάθεια του να διώξει έστειλε τη μπάλα πάνω στον Γκιουλέρ και αυτός με σουτ έξω από την περιοχή άνοιξε το σκορ για τη Ρεάλ. Η Ρεάλ ισοφάρισε το τελικό σκορ σε 2-2.

Το γκολ της Ρεάλ

«Δώρο» του Νόιερ, γκολ η Ρεάλ στα 35 δευτερόλεπτα!!! (vid)