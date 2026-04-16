Μία αγωνιστική και πρόστιμο για τον Χάρι Μαγκουάιρ μετά την αποβολή

Τιμωρία μίας αγωνιστικής και πρόστιμο ύψους 30.000 λιρών επέβαλε ανεξάρτητη Ρυθμιστική Επιτροπή στον Χάρι Μαγκουάιρ για την αποβολή του στον αγώνα απέναντι στην Μπόρνμουθ.

Ο Άγγλος αμυντικός κατηγορήθηκε για ανάρμοστη συμπεριφορά μετά το περιστατικό, με τον ίδιο να υποστηρίζει πως η αντίδρασή του περιορίστηκε στη φράση «είναι ένα γαμ... αστείο», αναφερόμενος στην απόφαση της αποβολής του.

Ωστόσο, σύμφωνα με την κατάθεση του τέταρτου διαιτητή Ματ Ντόνοχιου, ο Μαγκουάιρ απευθύνθηκε συνολικά προς τους διαιτητές λέγοντας «είστε όλοι ένα γαμ... αστείο».

Η εκδοχή των αξιωματούχων έγινε τελικά αποδεκτή από την Επιτροπή, η οποία έκρινε πως η συμπεριφορά του παίκτη ξεπέρασε τα επιτρεπτά όρια, οδηγώντας στην επιβολή της ποινής.

Ως αποτέλεσμα, ο Μαγκουάιρ θα απουσιάσει από την επόμενη αναμέτρηση της ομάδας του απέναντι στην Τσέλσι για την Premier League, σε ένα παιχνίδι με ιδιαίτερη σημασία για τη συνέχεια του πρωταθλήματος.