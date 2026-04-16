Μπαρτσελόνα: Νέα καταγγελία κατά της UEFA για τη διαιτησία στους προημιτελικούς

Σε ιδιαίτερα τεταμένο κλίμα βρίσκεται η Μπαρτσελόνα μετά τον αποκλεισμό της από το Champions League, με τη διοίκηση του συλλόγου να εκφράζει έντονες διαμαρτυρίες για τη διαιτησία των αναμετρήσεων απέναντι στην Ατλέτικο Μαδρίτης.

Ο πρόεδρος των «Μπλαουγκράνα», Τζοάν Λαπόρτα, εμφανίστηκε ενοχλημένος από τις αποφάσεις των διαιτητών και προανήγγειλε την πρόθεση του συλλόγου να προχωρήσει σε νέα επίσημη καταγγελία προς την UEFA.

Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε, η ομάδα δεν μπορεί να αποδεχθεί τα όσα συνέβησαν και θεωρεί πως έχει αδικηθεί σε καθοριστικά σημεία των δύο αγώνων.

Σύμφωνα με την πλευρά της Μπαρτσελόνα, τα βασικά παράπονα εστιάζονται σε συγκεκριμένες φάσεις που επηρέασαν την εξέλιξη των αγώνων. Στην πρώτη αναμέτρηση, γίνεται λόγος για αυστηρή αποβολή του Κουμπαρσί, καθώς και για πέναλτι που δεν καταλογίστηκε υπέρ των Καταλανών.

Στη ρεβάνς, η ομάδα διαμαρτύρεται για την ακύρωση δεύτερου τέρματος του Φεράν Τόρες, ενώ υποστηρίζει πως υπήρξε παράβαση πέναλτι πάνω στον Ντάνι Όλμο.