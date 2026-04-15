Ο ΠΣΑΠΠ παρουσιάζει το βιβλίο: «Συγγνώμη για τη φασαρία, αλλά εμείς θα παίξουμε μπάλα»

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών - Ποδοσφαιριστριών παρουσιάζει ένα βιβλίο που μιλά για το λάθος, την ήττα, τη χαρά του παιχνιδιού και το οποίο υπενθυμίζει ότι η παρέα και η διαδρομή αξίζουν περισσότερο από το αποτέλεσμα.

Ο ΠΣΑΠΠ και το AnotherFootball σας προσκαλούν, με αφορμή την έκδοση του εικονογραφημένου βιβλίου «Συγγνώμη για τη φασαρία αλλά εμείς θα παίξουμε μπάλα» (Εκδόσεις Διόπτρα), σε μια διαδραστική βιβλιοπαρουσίαση.

Στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 20 Απριλίου 2026 και ώρα 19:00 στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης, Φωκίωνος Νέγρη 42, θα μιλήσουν ο πρόεδρος του Συνδέσμου, Γιώργος Μπαντής και ο συγγραφέας και ιδρυτικό μέλος του AnotherFootball, Βασίλης Κωστάκης.

Πρόκειται για ένα βιβλίο που τελεί υπό την αιγίδα του ΠΣΑΠΠ και απευθύνεται σε μικρούς και μεγάλους, μιλώντας στα παιδιά για το λάθος, την ήττα, τη χαρά του παιχνιδιού και τη σημασία της πάσας, αλλά και σε εμάς τους ενήλικες, υπενθυμίζοντάς μας πως η παρέα και η διαδρομή αξίζουν περισσότερο από το αποτέλεσμα.

Μας καλεί να δούμε το λάθος ως μέρος της μάθησης και τον αντίπαλο όχι ως εχθρό, αλλά ως συνδημιουργό του παιχνιδιού.

Πληροφορίες εκδήλωσης

Ημερομηνία: Δευτέρα 20 Απριλίου 2026

Ώρα: 19:00

Τόπος: Δημοτική Αγορά Κυψέλης, Φωκίωνος Νέγρη 42, Αθήνα

Είσοδος: Ελεύθερη

Στην εκδήλωση θα παρευρεθούν μέλη του ΠΣΑΠΠ και του Girl Power Academy, συμμετέχοντας σε

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