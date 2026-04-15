Πάμπλο Βιγιάρ στο SDNA: «Έχει πιθανότητες η ΑΕΚ αν δεν δεχτεί γκολ»

Ο Ισπανός τεχνικός αναλύει τη ρεβάνς της Ένωσης με τη Ράγιο Βαγιεκάνο στη Νέα Φιλαδέλφεια και επισημαίνει τον κομβικό ρόλο της έδρας, την ανάγκη αμυντικής σταθερότητας για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς και τον ενδεχόμενο εφησυχασμό των Ισπανών μετά το 3-0 του πρώτου αγώνα.

Η ΑΕΚ ετοιμάζεται για μια δύσκολη αποστολή το βράδυ της Πέμπτης (16/4), υποδεχόμενη τη Ράγιο Βαγιεκάνο στη Νέα Φιλαδέλφεια, στη ρεβάνς του 3-0 στο «Βαγιέκας» για τους «8» του Conference League.

Το σκορ του πρώτου αγώνα δίνει σαφές προβάδισμα στην ομάδα της Μαδρίτης, ωστόσο ο Ισπανός τεχνικός Πάμπλο Βιγιάρ (άλλοτε προπονητής του Ντιόγκο Νασιμέντο του Ολυμπιακού) παρουσιάζεται επιφυλακτικός και τονίζει πως τίποτα δεν έχει τελειώσει ειδικά σε μια «καυτή» έδρα όπως είναι αυτή της Ένωσης στη Νέα Φιλαδέλφεια.

«Είναι αλήθεια ότι το πρώτο αποτέλεσμα ήταν μεγάλο για τη Ράγιο, όμως αν πάει στην Ελλάδα σκεπτόμενη περισσότερο τις μάχες για την παραμονή στη La Liga αντί για το δεύτερο παιχνίδι, θα είναι ένα μεγάλο λάθος...», τόνισε χαρακτηριστικά στο SDNA ο Πάμπλο Βιγιάρ (φωτ.)

Εν συνεχεία στάθηκε ιδιαίτερα στον παράγοντα της έδρας, υπογραμμίζοντας τη δυναμική που μπορεί να αποκτήσει η ΑΕΚ αν μπει δυνατά στο ματς:

«Αν η ΑΕΚ σκοράρει πρώτη, τότε οι οπαδοί της θα δημιουργήσουν μια…καυτή ατμόσφαιρα σε μια δύσκολη έδρα για οποιαδήποτε ομάδα την επισκέπτεται κι όλα θα είναι ανοιχτά».

Παράλληλα, έθεσε ως βασική προϋπόθεση για να μείνει «ζωντανή» η ελληνική ομάδα την αμυντική της λειτουργία:

«Το κλειδί για μένα είναι το πόσο συμπαγής θα είναι αμυντικά η ΑΕΚ. Αν δεν δεχτεί γκολ, έχει πιθανότητες, όχι πάρα πολλές, αλλά έχει. Και ξέρετε πώς είναι το ποδόσφαιρο...».

Από την άλλη πλευρά, ο Ισπανός προπονητής…προειδοποιεί τη Ράγιο να μην επαναπαυτεί στο 3-0 του πρώτου αγώνα:

«Κατά τη γνώμη μου, η Ράγιο πρέπει να προσεγγίσει το παιχνίδι σαν να ήταν μικρό το σκορ του πρώτου αγώνα και όχι μεγάλο. Διαφορετικά, θα αντιμετωπίσει προβλήματα εκεί».