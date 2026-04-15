ΜΜΕ Ρωσίας: «Ο Οζντόεφ κοντά σε νέο συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ»

Τον τρίτο χρόνο στον Δικέφαλο διανύει ο Ρώσος χαφ, ο οποίος κάνει σεζόν… καριέρας σε γκολ, δίνοντας πολύτιμες λύσεις επιθετικά στη φετινή Super League.
Σύμφωνα με δημοσίευμα της πατρίδας του Οζντόεφ, ο 33χρονος μέσος βρίσκεται κοντά σε νέο συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ, καθώς υπάρχει θετικότατο κλίμα μεταξύ των δύο πλευρών.
Καταλυτικό ρόλο στη διαφαινόμενη συμφωνία φαίνεται να παίζει, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, ο Ιβάν Σαββίδης, ο οποίος επικοινώνησε με τον «ασπρόμαυρο» χαφ.
Ο Μαγκομέντ Οζντόεφ, άλλωστε, αποτελεί από τα βασικά «γρανάζια» του Ραζβάν Λουτσέσκου την τελευταία τριετία, δείχνοντάς του αμέριστη εμπιστοσύνη.