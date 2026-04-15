ΜΜΕ Ρωσίας: «Ο Οζντόεφ κοντά σε νέο συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ»

Για ανανέωση της συνεργασίας του ΠΑΟΚ με τον Μαγκομέντ Οζντόεφ κάνουν λόγο τα ΜΜΕ της Ρωσίας, με την παρουσία του Ιβάν Σαββίδη να παίζει καταλυτικό ρόλο.

Τον τρίτο χρόνο στον Δικέφαλο διανύει ο Ρώσος χαφ, ο οποίος κάνει σεζόν… καριέρας σε γκολ, δίνοντας πολύτιμες λύσεις επιθετικά στη φετινή Super League.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της πατρίδας του Οζντόεφ, ο 33χρονος μέσος βρίσκεται κοντά σε νέο συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ, καθώς υπάρχει θετικότατο κλίμα μεταξύ των δύο πλευρών.

Καταλυτικό ρόλο στη διαφαινόμενη συμφωνία φαίνεται να παίζει, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, ο Ιβάν Σαββίδης, ο οποίος επικοινώνησε με τον «ασπρόμαυρο» χαφ.

Ο Μαγκομέντ Οζντόεφ, άλλωστε, αποτελεί από τα βασικά «γρανάζια» του Ραζβάν Λουτσέσκου την τελευταία τριετία, δείχνοντάς του αμέριστη εμπιστοσύνη.

