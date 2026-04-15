Όσα είπε ο Βασίλης Παπαθεοδώρου στην εκπομπή Center Fox.

Το σχόλιο του Β. Παπαθεοδώρου για τους διαιτητές που έρχονται στα ντέρμπι & τη μάχη της ΑΕΚ (vid)