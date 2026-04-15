Στέλιος Μανωλάς στο Fox Prime: «Έζησα το όνειρο στην ΑΕΚ» (Part 1)

To Grande League Interviews powered by ELABET φιλοξενεί την Τετάρτη (15/4) τον Στέλιο Μανωλά, σε μια συνέντευξη - ποταμό του θρύλου της ΑΕΚ στην Κάτια Ταραμπάνκο και τον Σταύρο Καζαντζόγλου στο κανάλι του Fox Prime

Στο πρώτο μέρος της αποκαλυπτικής συζήτησης ο Μανωλάς μιλάει για τη διαδρομή του ως ποδοσφαιριστής, στέκεται στους ανθρώπους που τον «σημάδεψαν» στην ΑΕΚ, σχολιάζει τον απαιτητικό ρόλο του ως αρχηγός στην Ένωση ενώ αναφέρεται στην πρόταση του Ολυμπιακού που απέρριψε καθώς και στην παραφιλολογία της εποχής γύρω από το όνομά του για τον Παναθηναϊκό.

Ξεχωριστή θέση στη συνέντευξη έχουν οι ιστορικοί πρόεδροι της ΑΕΚ, Λουκάς Μπάρλος και Δημήτρης Μελισσανίδης με τον παλαίαμαχο άσο να αποκαλύπτει μια απίστευτη ατάκα του «Τίγρη» στον ιστορικό τελικό Κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό το 1995.

Ολόκληρη η συνέντευξη του Μανωλά στο Fox Prime: