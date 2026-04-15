Elite διαιτητές στα ντέρμπι, ο «πολύς» Μανθάνο στο ΑΕΚ-ΠΑΟΚ, Τούρκος στη Λεωφόρο

Σπουδαίες σφυρίχτρες στα ντέρμπι της 2ης αγωνιστικής των πλέι οφ της Stoiximan Super League, με την ΚΕΔ να φέρνει τους Ζεσούς Χιλ Μανθάνο και Χαλίλ Ουμούτ Μέλερ.

Κόντρα στην σεναριολογία περί Σλοβένων και Σλοβάκων ρέφερι, που είχε προκαλέσει μάλιστα αντιδράσεις το προηγούμενο διάστημα, η ΚΕΔ φέρνει διαιτητές από την Ισπανία και τη Γερμανία για τα δύο μεγάλα ντέρμπι της αγωνιστικής, ΑΕΚ-ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός την Κυριακή (19/4), αμφότεροι από το πάνω ράφι.

Για δεύτερη φορά έρχεται στη χώρα μας ένας από τους κορυφαίους διαιτητές στον κόσμο, ο Χεσούς Χιλ Μανθάνο, πρώτη μετά από επτά χρόνια και το ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός 3-1 τον Φλεβάρη του 2019. Μαζί του οι συμπατριώτες του7υ Άνχελ Νεβάδο Ροντρίγκεθ, Χαβιέ Κάρλος Μαρτίνεθ Νικολάς, 4ος ο Τσακαλίδης και στο VAR οι Πάμπλο Γκονζάλεθ Φουέρτες, Φρανσίσκο Χοσέ Ερνάντεθ Μαέσο.

Elite διαιτητής και στο "αιώνιο" ντέρμπι της Λεωφόρου και συγκεκριμένα ο Τούρκος Χαλίλ Ουμούτ Μέλερ, επίσης για δεύτερη φορά στο ελληνικό πρωτάθλημα. Πριν από ακριβώς έναν χρόνο (27/4/25) είχε διευθύνει ξανά στα πλέι οφ το ΑΕΚ-Ολυμπιακός 0-2.

Αναλυτικά οι διαιτητές της 2ης αγωνιστικής των πλέι οφ (1-4, 5-8) και 3ης των πλέι άουτ:

ΑΕΚ-ΠΑΟΚ: Μανθάνο (Ροντρίγκεθ, Μαρτίνεθ Νικολάς, 4ος Τσακαλίδης, VAR: Φουέρτες, Μαέσο)

Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός: Μέλερ (Ουγιαρτσάν, Μπόρα Οζκαρά, 4ος Βεργέτης, Ρούπερτι, Μάνσοτ)

ΟΦΗ-Λεβαδειακός: Κατσικογιάννης (Αρμακόλας, Παγουρτζής, 4ος Μπακογιάννης, VAR: Ματσούκας, Κουμπαράκης)

Άρης-Βόλος: Πολυχρόνης (Μηνούδης, Τσολακίδης, 4ος Τσέτσιλας, VAR: Τζήλος, Κόκκινος)

Κηφισιά-Αστέρας Τρίπολης: Ευαγγέλου (Ψύλλος, Χριστοδούλου, 4ος Ανδριανός, VAR: Παπαδόπουλος, Μόσχου)

Ατρόμητος-Λάρισα: Κατοίκος (Μωυσιάδης, Μάτσας, 4ος Φίτσας, VAR: Τσακαλίδης, Κουκουλάς)

Παναιτωλικός-Πανσερραϊκός: Σιδηρόπουλος (Δημητριάδης, Κλεπετσάνης, 4ος Νταούλας, Πουλικίδης, Φωτιάς)