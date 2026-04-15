Elite διαιτητές στα ντέρμπι, ο «πολύς» Μανθάνο στο ΑΕΚ-ΠΑΟΚ, Τούρκος στη Λεωφόρο

Κόντρα στην σεναριολογία περί Σλοβένων και Σλοβάκων ρέφερι, που είχε προκαλέσει μάλιστα αντιδράσεις το προηγούμενο διάστημα, η ΚΕΔ φέρνει διαιτητές από την Ισπανία και τη Γερμανία για τα δύο μεγάλα ντέρμπι της αγωνιστικής, ΑΕΚ-ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός την Κυριακή (19/4), αμφότεροι από το πάνω ράφι.
Για δεύτερη φορά έρχεται στη χώρα μας ένας από τους κορυφαίους διαιτητές στον κόσμο, ο Χεσούς Χιλ Μανθάνο, πρώτη μετά από επτά χρόνια και το ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός 3-1 τον Φλεβάρη του 2019. Μαζί του οι συμπατριώτες του7υ Άνχελ Νεβάδο Ροντρίγκεθ, Χαβιέ Κάρλος Μαρτίνεθ Νικολάς, 4ος ο Τσακαλίδης και στο VAR οι Πάμπλο Γκονζάλεθ Φουέρτες, Φρανσίσκο Χοσέ Ερνάντεθ Μαέσο.
Elite διαιτητής και στο "αιώνιο" ντέρμπι της Λεωφόρου και συγκεκριμένα ο Τούρκος Χαλίλ Ουμούτ Μέλερ, επίσης για δεύτερη φορά στο ελληνικό πρωτάθλημα. Πριν από ακριβώς έναν χρόνο (27/4/25) είχε διευθύνει ξανά στα πλέι οφ το ΑΕΚ-Ολυμπιακός 0-2.
Αναλυτικά οι διαιτητές της 2ης αγωνιστικής των πλέι οφ (1-4, 5-8) και 3ης των πλέι άουτ:
ΑΕΚ-ΠΑΟΚ: Μανθάνο (Ροντρίγκεθ, Μαρτίνεθ Νικολάς, 4ος Τσακαλίδης, VAR: Φουέρτες, Μαέσο)
Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός: Μέλερ (Ουγιαρτσάν, Μπόρα Οζκαρά, 4ος Βεργέτης, Ρούπερτι, Μάνσοτ)
ΟΦΗ-Λεβαδειακός: Κατσικογιάννης (Αρμακόλας, Παγουρτζής, 4ος Μπακογιάννης, VAR: Ματσούκας, Κουμπαράκης)
Άρης-Βόλος: Πολυχρόνης (Μηνούδης, Τσολακίδης, 4ος Τσέτσιλας, VAR: Τζήλος, Κόκκινος)
Κηφισιά-Αστέρας Τρίπολης: Ευαγγέλου (Ψύλλος, Χριστοδούλου, 4ος Ανδριανός, VAR: Παπαδόπουλος, Μόσχου)
Ατρόμητος-Λάρισα: Κατοίκος (Μωυσιάδης, Μάτσας, 4ος Φίτσας, VAR: Τσακαλίδης, Κουκουλάς)
Παναιτωλικός-Πανσερραϊκός: Σιδηρόπουλος (Δημητριάδης, Κλεπετσάνης, 4ος Νταούλας, Πουλικίδης, Φωτιάς)