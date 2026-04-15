Το πρόγραμμα των ημιτελικών του Champions League και ο δρόμος προς τη Βουδαπέστη

Η μάχη για την κορυφή του UEFA Champions League συνεχίζεται, με την Ατλέτικο Μαδρίτης και την Παρί Σεν Ζερμέν να έχουν ήδη εξασφαλίσει θέση στα ημιτελικά και να περιμένουν να μάθουν τους αντιπάλους τους.

Οι ημιτελικοί θα είναι, όπως πάντα, σε διπλούς αγώνες, με τα πρώτα παιχνίδια να είναι προγραμματισμένα για τις 28 και 29 Απριλίου, ενώ οι ρεβάνς θα γίνουν στις 5 και 6 Μαΐου.

Το πρόγραμμα των ημιτελικών έχει ως εξής. Στις 28 Απριλίου η Παρί Σεν Ζερμέν θα αντιμετωπίσει είτε τη Ρεάλ Μαδρίτης είτε τη Μπάγερν Μονάχου, ενώ στις 29 Απριλίου η Ατλέτικο θα παίξει απέναντι σε Άρσεναλ ή Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Οι επαναληπτικοί αγώνες θα διεξαχθούν στις 5 και 6 Μαΐου, με το ίδιο ζευγάρωμα, αντιστρέφοντας τις έδρες.

Ο μεγάλος τελικός της διοργάνωσης θα πραγματοποιηθεί στις 30 Μαΐου στην «Πούσκας Αρένα» της Βουδαπέστης.