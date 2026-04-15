Βαρύς τραυματισμός του Εκιτικέ - Εκτός δράσης για μήνες

Δύσκολες στιγμές για τη Λίβερπουλ και τον Ούγκο Εκιτικέ, αφού ο Γάλλος επιθετικός αποχώρησε τραυματίας από τον αγώνα με την Παρί Σεν Ζερμέν, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για πολύ σοβαρή ζημιά.

Ο νεαρός φορ τραυματίστηκε στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα και αναγκάστηκε να αφήσει τον αγωνιστικό χώρο, πονώντας και χωρίς να μπορεί να συνεχίσει. Η εικόνα του προκάλεσε άμεσα ανησυχία στο ιατρικό επιτελείο της ομάδας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπάρχει έντονη υποψία ρήξης αχιλλείου τένοντα, ένας τραυματισμός που συνήθως απαιτεί πολύμηνη αποθεραπεία.

Αν επιβεβαιωθεί η διάγνωση, ο Εκιτικέ θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν, ενώ είναι πιθανό να μείνει εκτός και για μεγάλο μέρος της επόμενης.

Πρόκειται για ένα μεγάλο πλήγμα τόσο για τον ίδιο όσο και για τη Λίβερπουλ, αφού ο Γάλλος θεωρούνταν από τις σημαντικές μεταγραφές της ομάδας και βασικό κομμάτι της επιθετικής της γραμμής.