Η επίσκεψη της δισέγγονης του Πούσκας στη Λεωφόρο (pic)

Η Άνε Πούσκας, δισέγγονη του θρυλικού Φέρεντς Πούσκας, βρέθηκε στην Αθήνα και επισκέφθηκε το ιστορικό γήπεδο του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας.

Η ίδια φόρεσε τη φανέλα της ομάδας του Παναθηναϊκού και φωτογραφήθηκε κάτω από εικόνα του προπάππου της, γράφοντας στα social media «Στο γήπεδο όπου ξεκίνησαν όλα για τον προπάππου μου, Ferenc Puskás, με την ΠΑΕ Παναθηναϊκός.Φοράω τη φανέλα του σήμερα. Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο χαρούμενη».

Η παρουσία της στο «Απόστολος Νικολαΐδης» έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, αφού ο Πούσκας δεν υπήρξε μόνο ένας από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών με τη Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά και ο προπονητής που οδήγησε τον Παναθηναϊκό στη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή του στιγμή, τον τελικό του Κυπέλλου Πρωταθλητριών το 1971 στο Γουέμπλεϊ.

Η πορεία αυτή παραμένει έως σήμερα μοναδική για ελληνική ομάδα, κάτι που δίνει ακόμα μεγαλύτερο βάρος στην επίσκεψη της δισέγγονής του στον ίδιο χώρο όπου γράφτηκε ένα κομμάτι αυτής της ιστορίας.

Η Άνε Πούσκας έχει δείξει πολλές φορές την αγάπη της για την Ελλάδα. Αν και γεννημένη και μεγαλωμένη στην Σαν Σεμπαστιάν, με ουγγρικές ρίζες, βρίσκεται συχνά στη χώρα και μοιράζεται εικόνες από μέρη όπως η Σαντορίνη, την οποία έχει χαρακτηρίσει «σαν καρτ ποστάλ», αλλά και από τον Παρθενώνα, εκφράζοντας τον θαυμασμό της για την ιστορία και τα τοπία.