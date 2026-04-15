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Οι καλύτερες στιγμές από τη νίκη της Μπαρτσελόνα εναντίον της Ατλέτικο (vid)

Ποδόσφαιρο
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Οι καλύτερες φάσεις του αγώνα μεταξύ Ατλέτικο Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα.
Οι καλύτερες στιγμές από τη νίκη της Μπαρτσελόνα εναντίον της Ατλέτικο (vid)