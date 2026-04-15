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Τα highlights από τη νίκη πρόκριση της Παρί επί της Λίβερπουλ (vid)

Ποδόσφαιρο
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Δείτε τα καλύτερα στιγμιότυπα από τον αγώνα μεταξύ Λίβερπουλ και Παρί Σεν Ζερμέν, όπου οι Παριζιάνοι πήραν το εισιτήριο για την επόμενη φάση.
Τα highlights από τη νίκη πρόκριση της Παρί επί της Λίβερπουλ (vid)