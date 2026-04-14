Χρόνος ανάγνωσης 1’ CHAMPIONS LEAGUE Η αποβολή του Γκαρσία που άφησε με 10 παίκτες τη Μπαρτσελόνα (vid) 14-04-2026 23:54 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Atlético Madrid Barcelona 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Στο 79’ ο Έρικ Γκαρσία αποβλήθηκε για μαρκάρισμα έξω από την περιοχή στον Σόρλοτ έπειτα από onfield review. Αρχικά ο άσος της Ατλέτικο είχε υποδειχθεί λανθασμένα οφσάιντ και επενέβη ο VAR. Η φάση της αποβολής Ένα πράγμα δεν θέλει να βλέπει: Ο απαράβατος όρος της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ σε όποιον της ζητά selfie instanews.gr Η μεγαλύτερη ντροπή του τελικού του Μουντιάλ… menshouse.gr 10 μονάδες κάτω: Το αποτέλεσμα της δημοσκόπησης που έφερε παγωμάρα στη ΝΔ instanews.gr Νανά Βενέτη: Το είδωλο των ’80s ποζάρει με μπικίνι και είναι σα να μην πέρασε μια μέρα (Pics) dailymedia.gr Σίσσυ Χρηστίδου: Αυτός είναι ο νέος, 32χρονος σύντροφός της - Επιχειρηματίας και μπασκετμπολίστας (Pics) dailymedia.gr Βρες σε ποια ομάδα ανήκει το γήπεδο: Μπορείς το 10/10 στο κουίζ αυξανόμενης δυσκολίας που ελάχιστοι το έχουν τερματίσει; menshouse.gr Ο Γένσεν, ο στόπερ και το 5/5 menshouse.gr Βιλερ…μπαμ: Η… φούσκα της ομάδας της Τόνι Πάρκερ προκαλεί συναγερμό στην Ευρώπη menshouse.gr Η αποβολή του Γκαρσία που άφησε με 10 παίκτες τη Μπαρτσελόνα (vid) SHARE