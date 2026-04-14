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Η αποβολή του Γκαρσία που άφησε με 10 παίκτες τη Μπαρτσελόνα (vid)

Ποδόσφαιρο
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Στο 79’ ο Έρικ Γκαρσία αποβλήθηκε για μαρκάρισμα έξω από την περιοχή στον Σόρλοτ έπειτα από onfield review. Αρχικά ο άσος της Ατλέτικο είχε υποδειχθεί λανθασμένα οφσάιντ και επενέβη ο VAR.

Η φάση της αποβολής

Η αποβολή του Γκαρσία που άφησε με 10 παίκτες τη Μπαρτσελόνα (vid)