Χρόνος ανάγνωσης 1’ CHAMPIONS LEAGUE Γκολ ο Ντεμπελέ, 1-0 η Παρί και… τέζα η Λίβερπουλ (vid) 14-04-2026 23:45 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Liverpool F.C. Paris Saint-Germain FC ΠΡΟΣΩΠΑ Ουσμάν Ντεμπελέ 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Στο 73’ ο Ντεμπελέ κι ενώ η Λίβερπουλ πίεζε και έχανε τις ευκαιρίες, με σουτ μέσα από την περιοχή άνοιξε το σκορ για την Παρί. «Κλείδωσε» έτσι, την πρόκριση για τους Γάλλους που είχαν νικήσει με 2-0 στο πρώτο παιχνίδι. Το γκολ της Παρί Δεν το περίμενε κανείς: Το πρόσωπο που βάζει ο ΑΝΤ1 δίπλα στον Άκη Παυλόπουλο στο νέο «Καλημέρα Ελλάδα» dailymedia.gr Σίσσυ Χρηστίδου: Αυτός είναι ο νέος, 32χρονος σύντροφός της - Επιχειρηματίας και μπασκετμπολίστας (Pics) dailymedia.gr 10 μονάδες κάτω: Το αποτέλεσμα της δημοσκόπησης που έφερε παγωμάρα στη ΝΔ instanews.gr Στα 27 του στη Superleague: Έκλεισε τον παίκτη που ήταν ο Γιαμάλ πριν τον… Γιαμάλ! menshouse.gr Η μεγαλύτερη ντροπή του τελικού του Μουντιάλ… menshouse.gr Ένα πράγμα δεν θέλει να βλέπει: Ο απαράβατος όρος της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ σε όποιον της ζητά selfie instanews.gr Βρες σε ποια ομάδα ανήκει το γήπεδο: Μπορείς το 10/10 στο κουίζ αυξανόμενης δυσκολίας που ελάχιστοι το έχουν τερματίσει; menshouse.gr Βιλερ…μπαμ: Η… φούσκα της ομάδας της Τόνι Πάρκερ προκαλεί συναγερμό στην Ευρώπη menshouse.gr Γκολ ο Ντεμπελέ, 1-0 η Παρί και… τέζα η Λίβερπουλ (vid) SHARE