Γκολ ο Ντεμπελέ, 1-0 η Παρί και… τέζα η Λίβερπουλ (vid)

Στο 73’ ο Ντεμπελέ κι ενώ η Λίβερπουλ πίεζε και έχανε τις ευκαιρίες, με σουτ μέσα από την περιοχή άνοιξε το σκορ για την Παρί. «Κλείδωσε» έτσι, την πρόκριση για τους Γάλλους που είχαν νικήσει με 2-0 στο πρώτο παιχνίδι.

Το γκολ της Παρί