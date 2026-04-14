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Το γκολ της Μπαρτσελόνα που ακυρώθηκε για οφσάιντ (vid)

Ποδόσφαιρο
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Στο 55' ο Φεράν Τόρες μέσα στην περιοχή και αριστερά έπειτα από σουτ του Γκάβι και κόντρα, έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα αλλά το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ.

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Το γκολ της Μπαρτσελόνα που ακυρώθηκε για οφσάιντ (vid)