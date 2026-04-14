Χρόνος ανάγνωσης 1’ CHAMPIONS LEAGUE Το γκολ της Μπαρτσελόνα που ακυρώθηκε για οφσάιντ (vid) 14-04-2026 23:35 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Atlético Madrid Barcelona 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Στο 55' ο Φεράν Τόρες μέσα στην περιοχή και αριστερά έπειτα από σουτ του Γκάβι και κόντρα, έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα αλλά το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ. Δείτε τη φάση Βρες σε ποια ομάδα ανήκει το γήπεδο: Μπορείς το 10/10 στο κουίζ αυξανόμενης δυσκολίας που ελάχιστοι το έχουν τερματίσει; menshouse.gr Σίσσυ Χρηστίδου: Αυτός είναι ο νέος, 32χρονος σύντροφός της - Επιχειρηματίας και μπασκετμπολίστας (Pics) dailymedia.gr Ο Γένσεν, ο στόπερ και το 5/5 menshouse.gr Ένα πράγμα δεν θέλει να βλέπει: Ο απαράβατος όρος της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ σε όποιον της ζητά selfie instanews.gr Νανά Βενέτη: Το είδωλο των ’80s ποζάρει με μπικίνι και είναι σα να μην πέρασε μια μέρα (Pics) dailymedia.gr Βιλερ…μπαμ: Η… φούσκα της ομάδας της Τόνι Πάρκερ προκαλεί συναγερμό στην Ευρώπη menshouse.gr 10 μονάδες κάτω: Το αποτέλεσμα της δημοσκόπησης που έφερε παγωμάρα στη ΝΔ instanews.gr Η μεγαλύτερη ντροπή του τελικού του Μουντιάλ… menshouse.gr Το γκολ της Μπαρτσελόνα που ακυρώθηκε για οφσάιντ (vid) SHARE