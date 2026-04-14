Χρόνος ανάγνωσης 1’ CHAMPIONS LEAGUE Μπήκε δυνατά η Λίβερπουλ στο β' ημίχρονο - Απείλησε με Χάκπο (vid) 14-04-2026 23:28 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Liverpool F.C. Paris Saint-Germain FC 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Στο 49' ο Χάκπο πήρε την μπάλα έξω από την περιοχή της Παρί, προχώρησε, έπιασε το σουτ αλλά ο Σαφόνοφ έπεσε στην αριστερή του γωνία και απέκρουσε δύσκολα. Η ευκαιρία της Λίβερπουλ Η μεγαλύτερη ντροπή του τελικού του Μουντιάλ… menshouse.gr Νανά Βενέτη: Το είδωλο των ’80s ποζάρει με μπικίνι και είναι σα να μην πέρασε μια μέρα (Pics) dailymedia.gr Βιλερ…μπαμ: Η… φούσκα της ομάδας της Τόνι Πάρκερ προκαλεί συναγερμό στην Ευρώπη menshouse.gr 10 μονάδες κάτω: Το αποτέλεσμα της δημοσκόπησης που έφερε παγωμάρα στη ΝΔ instanews.gr Ο Γένσεν, ο στόπερ και το 5/5 menshouse.gr Σίσσυ Χρηστίδου: Αυτός είναι ο νέος, 32χρονος σύντροφός της - Επιχειρηματίας και μπασκετμπολίστας (Pics) dailymedia.gr Βρες σε ποια ομάδα ανήκει το γήπεδο: Μπορείς το 10/10 στο κουίζ αυξανόμενης δυσκολίας που ελάχιστοι το έχουν τερματίσει; menshouse.gr Ένα πράγμα δεν θέλει να βλέπει: Ο απαράβατος όρος της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ σε όποιον της ζητά selfie instanews.gr Μπήκε δυνατά η Λίβερπουλ στο β' ημίχρονο - Απείλησε με Χάκπο (vid) SHARE