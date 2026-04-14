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Μπήκε δυνατά η Λίβερπουλ στο β' ημίχρονο - Απείλησε με Χάκπο (vid)

Ποδόσφαιρο
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Στο 49' ο Χάκπο πήρε την μπάλα έξω από την περιοχή της Παρί, προχώρησε, έπιασε το σουτ αλλά ο Σαφόνοφ έπεσε στην αριστερή του γωνία και απέκρουσε δύσκολα.

Η ευκαιρία της Λίβερπουλ

Μπήκε δυνατά η Λίβερπουλ στο β' ημίχρονο - Απείλησε με Χάκπο (vid)