Μπήκε δυνατά η Λίβερπουλ στο β' ημίχρονο - Απείλησε με Χάκπο (vid)

Στο 49' ο Χάκπο πήρε την μπάλα έξω από την περιοχή της Παρί, προχώρησε, έπιασε το σουτ αλλά ο Σαφόνοφ έπεσε στην αριστερή του γωνία και απέκρουσε δύσκολα.

Η ευκαιρία της Λίβερπουλ