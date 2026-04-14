Χρόνος ανάγνωσης 1’ CHAMPIONS LEAGUE Τραυματίστηκε σοβαρά ο Εκιτικέ - Στη θέση του ο Σαλάχ (vid) 14-04-2026 23:05 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Liverpool F.C. Paris Saint-Germain FC 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Στο 27' σε προσπάθεια του να τρέξει ο Εκιτικέ γύρισε το δεξί του πόδι και αποχώρησε από το παιχνίδι με φορείο. Τη θέση του πήρε ο Σαλάχ. Ο τραυματισμός του Εκιτικέ Χωρίς αμάξι, από το κρεβάτι στο κύμα: Ο παράδεισος με την παραλία χιλιομέτρων που τα έχεις όλα σε ακτίνα 100 μέτρων menshouse.gr Το όνομα του νέου κόμματος Σαμαρά – Επικό τρολάρισμα στη ΝΔ instanews.gr Όλα στη φόρα: Ασημίνα Ιγγλέζου, τι (μας) έκανες... (pics) dailymedia.gr Στα 27 του στη Superleague: Έκλεισε τον παίκτη που ήταν ο Γιαμάλ πριν τον… Γιαμάλ! menshouse.gr Εις το όνομα του Φρανσίσκο menshouse.gr Βρες σε ποια χώρα βρίσκεται η πόλη: Μπορείς το 10/10 στο κουίζ γεωγραφίας που οι μισοί Έλληνες χάνουν; menshouse.gr Αγγελική Ηλιάδη: Η αφοπλιστική της απάντηση για τα ερωτικά βίντεο που έχει γυρίσει (Vid) dailymedia.gr Μετά τον Σαμαρά και νέα ψυχρολουσία: Ποιος πρώην υπουργός της ΝΔ μπορεί να ανακοινώσει κόμμα την Τετάρτη instanews.gr Τραυματίστηκε σοβαρά ο Εκιτικέ - Στη θέση του ο Σαλάχ (vid) SHARE