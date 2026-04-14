Τραυματίστηκε σοβαρά ο Εκιτικέ - Στη θέση του ο Σαλάχ (vid)

Στο 27' σε προσπάθεια του να τρέξει ο Εκιτικέ γύρισε το δεξί του πόδι και αποχώρησε από το παιχνίδι με φορείο. Τη θέση του πήρε ο Σαλάχ.

Ο τραυματισμός του Εκιτικέ