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Τραυματίστηκε σοβαρά ο Εκιτικέ - Στη θέση του ο Σαλάχ (vid)

Ποδόσφαιρο
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Στο 27' σε προσπάθεια του να τρέξει ο Εκιτικέ γύρισε το δεξί του πόδι και αποχώρησε από το παιχνίδι με φορείο. Τη θέση του πήρε ο Σαλάχ.

Ο τραυματισμός του Εκιτικέ

Τραυματίστηκε σοβαρά ο Εκιτικέ - Στη θέση του ο Σαλάχ (vid)