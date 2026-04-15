Αγκαλιά με το πρωτάθλημα η Ομόνοια στην Κύπρο

Η Ομόνοια έκανε αποφασιστικό βήμα για την κατάκτηση του τίτλου στην Cyprus League, επικρατώντας με 2-0 εκτός έδρας της ΑΕΚ Λάρνακας.

Με τη νίκη αυτή η Ομόνοια αύξησε τη διαφορά της στους 10 βαθμούς από τη δεύτερη θέση, λίγες αγωνιστικές πριν την ολοκλήρωση της σεζόν.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Εμαέ, ο οποίος έβαλε και τα δύο γκολ της ομάδας του, στο 32ο και στο 66ο λεπτό.

Την ίδια στιγμή, η ήττα έριξε την ΑΕΚ Λάρνακας στην τρίτη θέση, καθώς ο Απόλλων Λεμεσού ανέβηκε δεύτερος μετά τη νίκη του με 3-2 απέναντι στον ΑΠΟΕΛ.

Οι φιλοξενούμενοι πήραν το τρίποντο χάρη σε δύο γκολ του Μαρκές και ένα του Κβίντα, ενώ οι γηπεδούχοι είχαν ισοφαρίσει δύο φορές με τους Πουρσαϊτίδη και Λαΐφη. Σημειώνεται πως στο πρώτο γκολ του ΑΠΟΕΛ, την ασίστ έδωσε ο Κώστας Σταφυλίδης.

Σε άλλο παιχνίδι, Άρης Λεμεσού και Πάφος αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1. Το αποτέλεσμα αυτό διατήρησε τον Άρη μακριά από την πρώτη τετράδα, ενώ η Πάφος παρέμεινε στην τέταρτη θέση που οδηγεί στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.