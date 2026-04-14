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Ο Λόπεζ έχασε κλασσική ευκαιρία για την Μπαρτσελόνα και τραυματίστηκε στη μύτη (vid)

Ποδόσφαιρο
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Στο 25' ο Γιαμάλ έβγαλε από δεξία μπαλιά για τον Λόπεζ που έκανε την καρφωτή κεφαλιά ο Μούσο με εξαιρετική επέμβαση απέκρουσε αλλά μετο ένα πόδι του τραυμάτισε στη μύτη τον άσο της Μπαρτσελόνα που "πλημμύρισε" στα αίματα.

 

 

Ο Λόπεζ έχασε κλασσική ευκαιρία για την Μπαρτσελόνα και τραυματίστηκε στη μύτη (vid)