Χρόνος ανάγνωσης 1’ CHAMPIONS LEAGUE Ο Λόπεζ έχασε κλασσική ευκαιρία για την Μπαρτσελόνα και τραυματίστηκε στη μύτη (vid) 14-04-2026 22:55 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Atlético Madrid Barcelona 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Στο 25' ο Γιαμάλ έβγαλε από δεξία μπαλιά για τον Λόπεζ που έκανε την καρφωτή κεφαλιά ο Μούσο με εξαιρετική επέμβαση απέκρουσε αλλά μετο ένα πόδι του τραυμάτισε στη μύτη τον άσο της Μπαρτσελόνα που "πλημμύρισε" στα αίματα. Μετά τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής: Ποιο ήταν το μοναδικό παράθυρο σωτηρίας των δυο νέων που έχασαν τη ζωή τους στο γκαράζ instanews.gr Δεν το είχε τα προηγούμενα χρόνια: Η πρώτη πολύ διακριτή αλλαγή του Λίσι στον ΠΑΟΚ menshouse.gr Το όνομα του νέου κόμματος Σαμαρά – Επικό τρολάρισμα στη ΝΔ instanews.gr Νέο χτύπημα στη ΝΔ: Ποιον δημοσιογράφο επιλέγει ο Αντώνης Σαμαράς για εκπρόσωπο Τύπου του νέου κόμματός του dailymedia.gr Βρες σε ποια χώρα βρίσκεται η πόλη: Μπορείς το 10/10 στο κουίζ γεωγραφίας που οι μισοί Έλληνες χάνουν; menshouse.gr Δεν χάνεται απόψε: Η ταινιάρα του Νόλαν που καμιά «Οδύσσεια» δεν θα καταφέρει ποτέ να ξεπεράσει menshouse.gr Αγγελική Ηλιάδη: Η αφοπλιστική της απάντηση για τα ερωτικά βίντεο που έχει γυρίσει (Vid) dailymedia.gr Κι όμως, ο Άρης έκανε την καλύτερη μεταγραφή στην Ευρώπη φέτος menshouse.gr Ο Λόπεζ έχασε κλασσική ευκαιρία για την Μπαρτσελόνα και τραυματίστηκε στη μύτη (vid) SHARE