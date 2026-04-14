Χρόνος ανάγνωσης 1’ CHAMPIONS LEAGUE Μόλις στο 4': Γιαμάλ το 0-1 και... παίρνει φωτιά η Μπαρτσελόνα! (vid) 14-04-2026 22:14 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Atlético Madrid Barcelona ΠΡΟΣΩΠΑ Λαμίν Γιαμάλ 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Στο 4ο λεπτό από λάθος του Λανγκλέ, ο Φεράν έδωσε την πάσα στον Γιαμάλ που με ιδανικό πλασέ άνοιξε το σκορ στο «Metropolitano». Οι Καταλανοί είχαν χάσει στο πρώτο παιχνίδι με 2-0. Το 0-1 της Μπαρτσελόνα Νανά Βενέτη: Το είδωλο των ’80s ποζάρει με μπικίνι και είναι σα να μην πέρασε μια μέρα (Pics) dailymedia.gr Η μεγαλύτερη ντροπή του τελικού του Μουντιάλ… menshouse.gr Βιλερ…μπαμ: Η… φούσκα της ομάδας της Τόνι Πάρκερ προκαλεί συναγερμό στην Ευρώπη menshouse.gr Βρες σε ποια ομάδα ανήκει το γήπεδο: Μπορείς το 10/10 στο κουίζ αυξανόμενης δυσκολίας που ελάχιστοι το έχουν τερματίσει; menshouse.gr Ο Γένσεν, ο στόπερ και το 5/5 menshouse.gr 10 μονάδες κάτω: Το αποτέλεσμα της δημοσκόπησης που έφερε παγωμάρα στη ΝΔ instanews.gr Σίσσυ Χρηστίδου: Αυτός είναι ο νέος, 32χρονος σύντροφός της - Επιχειρηματίας και μπασκετμπολίστας (Pics) dailymedia.gr Ένα πράγμα δεν θέλει να βλέπει: Ο απαράβατος όρος της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ σε όποιον της ζητά selfie instanews.gr Μόλις στο 4': Γιαμάλ το 0-1 και... παίρνει φωτιά η Μπαρτσελόνα! (vid) SHARE