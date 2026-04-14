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Μόλις στο 4': Γιαμάλ το 0-1 και... παίρνει φωτιά η Μπαρτσελόνα! (vid)

Ποδόσφαιρο
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Στο 4ο λεπτό από λάθος του Λανγκλέ, ο Φεράν έδωσε την πάσα στον Γιαμάλ που με ιδανικό πλασέ άνοιξε το σκορ στο «Metropolitano». Οι Καταλανοί είχαν χάσει στο πρώτο παιχνίδι με 2-0.

Το 0-1 της Μπαρτσελόνα

Μόλις στο 4': Γιαμάλ το 0-1 και... παίρνει φωτιά η Μπαρτσελόνα! (vid)