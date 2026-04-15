Νόιερ: «Δεν είμαι μόνος στην κορυφή, υπάρχουν κι άλλοι θρύλοι»

Ο Μάνουελ Νόιερ απέφυγε να αυτοανακηρυχθεί κορυφαίος τερματοφύλακας όλων των εποχών, επιλέγοντας να σταθεί απέναντι σε άλλες μεγάλες μορφές της θέσης.

Ο αρχηγός της Μπάγερν Μονάχου, που εδώ και χρόνια έχει επαναπροσδιορίσει τον ρόλο του γκολκίπερ ως “sweeper-keeper”, μίλησε ενόψει του αγώνα με τη Ρεάλ Μαδρίτης για τα προημιτελικά του UEFA Champions League.

Όταν ρωτήθηκε αν θεωρεί τον εαυτό του τον κορυφαίο όλων των εποχών, απάντησε με μετριοφροσύνη: τόνισε πως κάθε τερματοφύλακας έχει το δικό του στυλ και είναι δύσκολο να γίνει τέτοια σύγκριση.

Στη συνέχεια, παρέθεσε τη δική του «χρυσή λίστα» με θρυλικούς γκολκίπερ, συμπεριλαμβάνοντας τους Πέτερ Σμάιχελ, Όλιβερ Καν, Ίκερ Κασίγιας και Τζανλουίτζι Μπουφόν.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον Τιμπό Κουρτουά, επισημαίνοντας ότι η απουσία του λόγω τραυματισμού είναι σημαντική για ένα τόσο μεγάλο παιχνίδι.