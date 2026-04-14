Αρτέτα: «Δεν υπάρχει φόβος, θέλω να βλέπω φωτιά από όλους»

Ο Μικέλ Αρτέτα ανέφερε πριν την ρεβάνς της Άρσεναλ απέναντι στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας, ότι δεν υπάρχει φόβος αλλά αισιοδοξία για το.. κυνήγι της Premier και του Champions League.

Ενθουσιασμένος για την συνέχεια εμφανίστηκε ο Μικέλ Αρτέτα, πριν τον επαναληπτικό της Άρσεναλ εναντίον της Σπόρτινγκ Λισαβόνας. Ο προπονητής της Αγγλικής ομάδας τόνισε ότι θα συνεχίσουν να... κυνηγάνε τους δύο τίτλους.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Αρτέτα:

«Δεν υπάρχει κανένας φόβος. Μόνο φλόγα. Αυτό είναι. Αυτό θέλω να δω από τους παίκτες, από τον κόσμο και από τον εαυτό μου. Να κυνηγάμε κάθε ευκαιρία. Είναι απίστευτο. Είμαστε στον Απρίλιο, μπροστά μας υπάρχει μια τεράστια ευκαιρία. Ας την αντιμετωπίσουμε και ας πάμε να την πάρουμε. Τα δίνω όλα γι’ αυτό. Φωτιά! Έχω πάρει φωτιά! Αυτό είναι. Τίποτα άλλο. Ονειρεύομαι τόσο πολύ.

Έχω κάνει τόσα πολλά για να βρίσκομαι σε αυτή τη θέση. Γιατί ξέρω πώς ήταν αυτός ο σύλλογος. Έχω παλέψει, ώστε τώρα να βλέπω μόνο ομορφιά και ευκαιρία. Θέλω να το καταφέρουμε μαζί με όσους ήταν σε αυτό το ταξίδι μαζί μας. Το αξίζουν, είναι απίστευτο. Δεν έχω καθόλου φόβο.

Είχα φόβο όταν σκεφτόμουν: αν δεν το καταφέρουμε, δεν ξέρω τι θα συμβεί στον σύλλογο. Τώρα; Υπάρχει μόνο σκοπός, φωτιά, κατεύθυνση». Όταν ρωτήθηκε αν το βλέπει αυτό και στους παίκτες του, ο Αρτέτα απάντησε: «Ναι. Σε πολύ μεγάλο βαθμό. Είναι η μεγαλύτερη ευκαιρία των τελευταίων 6,5 χρόνων».