«Σύννεφα» με Μπαστόνι στην Ίντερ - Μπαίνει δυνατά η Μπαρτσελόνα

Η Ίντερ και ο Αλεσάντρο Μπαστόνι φαίνεται πως οδηγούνται σε… διαζύγιο, με τις δύο πλευρές να θεωρούν ότι μια ενδεχόμενη πώληση ίσως αποτελεί την καλύτερη λύση.

Οι «Νερατζούρι» έχουν ήδη βάλει φρένο σε οποιαδήποτε συζήτηση για ανανέωση συμβολαίου και έχουν ξεκαθαρίσει στους εκπροσώπους του παίκτη να περιμένουν μέχρι το τέλος της σεζόν, ώστε να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Οι εξελίξεις αναμένονται μετά το φινάλε των υποχρεώσεων, μέσα στον Μάιο.

Η Μπαρτσελόνα παρακολουθεί στενά την υπόθεση και ετοιμάζεται να κινηθεί. Η Ίντερ φέρεται να ζητάει ένα ποσό κοντά στα 65-70 εκατομμύρια ευρώ, αν και δεν αποκλείεται να ρίξει τις απαιτήσεις της.

Από την πλευρά της, η Μπαρτσελόνα σκέφτεται μια πρόταση στα 45-50 εκατομμύρια ευρώ, ενδεχομένως με μπόνους ή ακόμη και με έμψυχα ανταλλάγματα ώστε να «γεφυρώσει» τη διαφορά.