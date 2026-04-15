Σκέψεις για Άλισον στη Λίβερπουλ - «Σφήνα» της Γιουβέντους με 3ετές

Η Λίβερπουλ ετοιμάζεται να ανοίξει το θέμα του Άλισον, με τον Βραζιλιάνο γκολκίπερ να βρίσκεται σε κομβικό σημείο της καριέρας του.

Σύμφωνα με το Football Insider, οι «Κόκκινοι» σκέφτονται σοβαρά να του προσφέρουν νέο συμβόλαιο, ωστόσο αυτό πιθανότατα θα είναι μόνο για έναν χρόνο, εφόσον πειστούν ότι στα 33 του παραμένει στο επίπεδο της Premier League.

Την ίδια στιγμή, στο παιχνίδι μπαίνει δυνατά η Γιουβέντους, η οποία φέρεται έτοιμη να του προσφέρει τριετές συμβόλαιο, βάζοντας σοβαρό δίλημμα στον τερματοφύλακα.

Το ερώτημα πλέον για τον Βραζιλιάνο είναι αν μένει στο «Άνφιλντ» με μικρή επέκταση ή αν ανοίγει νέο κεφάλαιο στην καριέρα του με πιο «σίγουρο» deal στην Ιταλία