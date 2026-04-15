Πάει για Ουίλιαμ Γκόμες η Τσέλσι

Η Τσέλσι δεν σταματά να «ψωνίζει» ταλέντα και φαίνεται πως έχει βάλει στο μάτι ακόμη έναν νεαρό εξτρέμ.

Ο λόγος για τον Ουίλιαμ Γκόμες, ο οποίος σύμφωνα με το Sport Witness βρίσκεται πολύ ψηλά στη λίστα των «Μπλε» ενόψει καλοκαιριού.

Μάλιστα, οι Λονδρέζοι δεν έμειναν μόνο στα reports και τα δεδομένα scouting, αλλά έστειλαν ανθρώπους τους να τον παρακολουθήσουν από κοντά, κάτι που δείχνει πως η υπόθεση έχει προχωρήσει ένα βήμα παραπάνω.

Η Πόρτο φέρεται να αξιώνει περίπου 56 εκατομμύρια λίρες για τον 21χρονο Βραζιλιάνο, ένα ποσό που δεν τρομάζει ιδιαίτερα την Τσέλσι, αν κρίνει κανείς από τη μεταγραφική της πολιτική τα τελευταία χρόνια.