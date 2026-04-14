Πετάει για Αθήνα και τη ρεβάνς με την ΑΕΚ η Ράγιο (pics)

Σε ρυθμούς UEFA Conference League κινούνται στη Ράγιο Βαγιεκάνο με την αποστολή της ισπανικής ομάδας να πετά για την Αθήνα για την ρεβάνς της Πέμπτης (16/4) με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Στον λογαριασμό της Ράγιο στα social media ανέβηκαν φωτογραφίες από την αναχώρηση της αποστολής από την Μαδρίτη. Θυμίζουμε πως η Ράγιο, θα ολοκληρώσει την προετοιμασία της αύριο Τετάρτη (15/4) με προπόνηση στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Το αυριανό πρόγραμμα ΑΕΚ και Ράγιο

H Συνέντευξη Τύπου της ΑΕΚ θα αρχίσει στις 16.00 στην αίθουσα συνεντεύξεων της ΑΕΚ ARENA και θα ακολουθήσει η προπόνηση της ομάδας στο γήπεδο στις 17.00, με τα πρώτα 15 λεπτά ανοιχτά για τους εκπροσώπους των ΜΜΕ.



H Συνέντευξη Τύπου της Rayo Vallecano θα αρχίσει στις 18.00 στην αίθουσα συνεντεύξεων της ΑΕΚ ARENA και θα ακολουθήσει η προπόνηση της ισπανικής ομάδας στο γήπεδο στις 19.00, με τα πρώτα 15 λεπτά ανοιχτά για τους εκπροσώπους των ΜΜΕ.